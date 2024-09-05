Коллеги, добрый день!

Поговорили про рост и развитие бизнесов с Эдуардом Эпштейном, Head of Growth Спортса 05.09.2024 • 00:32:10 Гость нашего выпуска, Эд Эпштейн, прошел большой путь внутри Спортса". От начинающего специалиста в отделе маркетинга до руководителя отдела роста. И ... Play episode

О спортивном документальном кино и работе видеопродакшена United поговорили с Олегом Халиулиным 05.07.2024 • 00:39:23 Гость нового выпуска – руководитель нашего видеопродакшена Олег Халиулин. Поговорили про появление видеопродакшена в Спортсе, проекты команды и будуще... Play episode

Издатель Кибера Кирилл Новокщёнов рассказал про наше медиа о киберспорте, играх и кино 24.05.2024 • 00:38:04 Новый выпуск посвящён Киберу — https://cyber.sports.ru/ Как он появился, кто там работает и как попасть в команду? Подробно обсудили с издателем Кирил... Play episode

Чем занимается отдел маркетинговых коммуникаций в Спортсе? Рассказал Денис Лагутин 06.05.2024 • 00:42:09 В новом выпуске наш ведущий aka руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Денис Лагутин стал гостем. Мы спросили, как он оказался в Спортсе, чем ... Play episode

Разговор про команду аналитики. Как она устроена в Спортсе, рассказывает Юрий Сахаров, Head of Analytics 02.04.2024 • 00:31:11 Сегодня говорим про данные. Про то, как устроена команда аналитики в Спортсе, рассказал ее новый хэд — Юра Сахаров. 0:10 Кто мы и о чем этот подкаст ... Play episode

Поговорили о продуктовом дизайне в Спортсе с лидом команды Владом Яцковым 15.03.2024 • 00:37:00 Новый выпуск посвятили дизайну. И не простому, а продуктовому. Лид продуктовых дизайнеров Влад Яцков рассказал, как он оказался в Спортсе, какую роль ... Play episode

IT-команда Sports.ru. Кто разрабатывает лучшее спортивное медиа 29.12.2023 • 00:37:58 Гость нового выпуска — Паша Пигалёв, наш СТО. Он рассказал, как устроен процесс разработки, как мы ищем IT-специалистов и почему Спортс по праву может... Play episode

Про корпоративные ценности и все хорошее (и не только) в Sports.ru. Поговорили с HR-директором Юлей Авериной. 29.11.2023 • 00:35:32 0:10 Приветственное слово. Кто мы и о чем этот подкаст? 01:20 Как Юля попала в Спортс и почему называет себя сталкером 03:30 Почему она до сих пор з... Play episode

Поговорили про работу нашей креативной студии «Сирена» с ее руководителем Аркашей Каганом 19.10.2023 • 00:36:56 0:10 Приветственное слово. Кто мы такие и о чём этот подкаст? 0:50 Как Аркаша попал в Спортс и помогла ли ему работа коллектором 04:00 Путь от junio... Play episode