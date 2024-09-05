Коллеги, добрый день!

Поговорили про рост и развитие бизнесов с Эдуардом Эпштейном, Head of Growth Спортса
Гость нашего выпуска, Эд Эпштейн, прошел большой путь внутри Спортса". От начинающего специалиста в отделе маркетинга до руководителя отдела роста. И ...
О спортивном документальном кино и работе видеопродакшена United поговорили с Олегом Халиулиным
Гость нового выпуска – руководитель нашего видеопродакшена Олег Халиулин. Поговорили про появление видеопродакшена в Спортсе, проекты команды и будуще...
Издатель Кибера Кирилл Новокщёнов рассказал про наше медиа о киберспорте, играх и кино
Новый выпуск посвящён Киберу — https://cyber.sports.ru/ Как он появился, кто там работает и как попасть в команду? Подробно обсудили с издателем Кирил...
Чем занимается отдел маркетинговых коммуникаций в Спортсе? Рассказал Денис Лагутин
В новом выпуске наш ведущий aka руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Денис Лагутин стал гостем. Мы спросили, как он оказался в Спортсе, чем ...
Разговор про команду аналитики. Как она устроена в Спортсе, рассказывает Юрий Сахаров, Head of Analytics
Сегодня говорим про данные. Про то, как устроена команда аналитики в Спортсе, рассказал ее новый хэд — Юра Сахаров. 0:10 Кто мы и о чем этот подкаст ...
Поговорили о продуктовом дизайне в Спортсе с лидом команды Владом Яцковым
Новый выпуск посвятили дизайну. И не простому, а продуктовому. Лид продуктовых дизайнеров Влад Яцков рассказал, как он оказался в Спортсе, какую роль ...
IT-команда Sports.ru. Кто разрабатывает лучшее спортивное медиа
Гость нового выпуска — Паша Пигалёв, наш СТО. Он рассказал, как устроен процесс разработки, как мы ищем IT-специалистов и почему Спортс по праву может...
Про корпоративные ценности и все хорошее (и не только) в Sports.ru. Поговорили с HR-директором Юлей Авериной.
0:10 Приветственное слово. Кто мы и о чем этот подкаст? 01:20 Как Юля попала в Спортс и почему называет себя сталкером 03:30 Почему она до сих пор з...
Поговорили про работу нашей креативной студии «Сирена» с ее руководителем Аркашей Каганом
0:10 Приветственное слово. Кто мы такие и о чём этот подкаст? 0:50 Как Аркаша попал в Спортс и помогла ли ему работа коллектором 04:00 Путь от junio...
Привлечение трафика на Sports.ru — как это происходит и кто над этим работает? Узнали у Милы Имайчевой, нашей Head of Traffic Acquisition.
0:39 Приветственное слово. Кто мы такие и о чём этот подкаст? 1:10 Чем занимается отдел трафика? 2:37 Какие источники используем для привлечения? 8...